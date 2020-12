Disha Patani flaunt figure in yellow bikini see her body curve: बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) ने सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी फोटो शेयर कर फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर दिया है. दिशा को बिकिनी और पानी से बेहद लगाव है. यही वजह है कि ये दोनों चीजें आपको उनकी ज्यादातर तस्वीरों में मिल जाती है. Also Read - The Family Man 2: मनोज बाजपेयी फिर से धमाका करने को तैयार, रिलीज का पूरा प्लॉट बनकर तैयार

हाल ही में दिशा ने पीली बिकिनी में फोटो शेयर की है जिसमें वे अपना फ्लांट करती हुईं नज़र आ रही हैं. इसे पोस्ट करते हुए दिशा ने कैप्शन में लिखा- 'एक्वामैन फील्स. बता दें, जहां फैंस उनके एक्सरसाइज वीडियो को पसंद करते हैं वहीं उनकी बिकिनी पिक्स पर भी जमकर कमेंट्स करते हैं.

इन तस्वीरों में दिशा का बोल्ड अवतार हर किसी को पसंद आ रहा है. लव एंगल पर बात करें तो दिशा इस वक़्त टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो, दिशा जल्द ही ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) में सलमान खान के साथ नजर आएंगी.