Disha Patani Lifts 70 Kgs while Doing Workout Giving Tough Competition To Boyfriend Tiger Shroff: दिशा पटानी (Disha Patani) बॉलीवुड की सबसे हिट और फिट एक्ट्रेस में से एक हैं. दिशा पटानी (Disha Patani) जमकर जिम में पसीना बहाती हैं और खुद को हमेशा फिट रखती हैं. वैसे तो कहा जाता है कि भारी-भरकम वजन केवल लड़के ही उठाते हैं लेकिन दिशा पटानी (Disha Patani) ने सबको गलत साबित करते हुए जिम में 70 किलो का वजन उठाया. Also Read - किसी की याद में भूले-बिसरे गाने के बाद Sonali Phogat गायों को खाना खिलाती आईं नज़र, लोग बोले-सब दिखावा है

वीडियो में दिशा पटानी (Disha Patani) ने कंधे पर 70 किलो का हैवी वेट रखा हुआ है और एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दिशा पटानी (Disha Patani) ने वीडियो शेयर करके लिखा- ‘मेरी पंसदीदा एक्सरसाइज में से एक’. वायरल हो रहे वीडियो को उनके फैंस सहित बॉलीवुड के सेलिब्रिटी खूब पसंद कर रहे हैं. Also Read - Jayalalithaa के अंदाज में नजर आईं Kangana Ranaut, शेयर की ये खास फोटो लिखा- 'जया हमेशा के लिए आपकी होगी'



दिशा पटानी (Disha Patani) के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ‘मलंग’ एक्‍ट्रेस किस तरह से अपनी बॉडी पर मेहनत कर रही हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की मां आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) दिशा के वर्कआउट से बेहद इंप्रेश हुई हैं और कमेंट करके लिखा ‘वाह दिशु’. वहीं दिशा पटानी (Disha Patani) की बहन और एक्ट्रेस एली अवराम (Elli AvrRam) ने भी इस वीडियो को देखकर दिशा की तारीफ की है.

फिल्मों की बात करें दे दिशा पटानी (Disha Patani) जल्द ही सलमान के साथ राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) में नजर आने वाली हैं. साथ ही वो ‘एक विलेन 2’ में भी नजर आएंगी. दिशा पटानी (Disha Patani) अक्सर अपनी फिटनेस के वीडियो शेयर करती रहती हैं जिसे देखकर लगता है कि वो टाइगर की तरह ही फिटनेस की कितनी दिवानी हैं.