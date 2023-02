दिशा पाटनी ने अंडरगारमेंट्स में शेयर की तापमान बढ़ाने वाली पिक्स, लोग बोले- कोई एसी चलाओ यार!

Disha Patani looks hot in Grey Lingerie: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को दीवाना बनाती हैं. दिशा फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. जो उन्हें बिंदास पर्सनेलिटी का दर्जा देती हैं. दिशा ने हाल ही में स्मोकिंग हॉट लेपर्ड-प्रिंट बिकिनी में बाथरूम सेल्फी शेयर की जो सोशल मीडिया पर आग लगा रही है. एक विलेन रिटर्न्स की ये बोल्ड तस्वीर पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

यही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स को भी उनका ये अंदाज बहुत भा रहा है. सोनम कपूर ने इस सेल्फी पर कमेंट करते हुए लिखा- Stunner. दिशा ने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा- “Hey, Mumbai! Can’t wait to see you all tomorrow at @calvinklein store at 4 PM on 24th February in Jio world drive mall, BKC!

बता दें, दिशा पाटनी फिटनेस फ्रीक हैं और अपनी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद रहती हैं. वे अपने फिल्म शूटिंग में से वर्कआउट के लिए वक्त निकाल ही लेती हैं.

वे अक्सर जिम जाती हुईं स्पॉट होती हैं. वे जिम में अक्सर वेट ट्रेनिंग करती हुईं तो कभी किक बॉक्सिंग तो कभी एरियल एक्सरसाइज करती हुईं नज़र आती हैं. यूजर ने उनकी इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा- गॉर्जियस. वहीं एक ने लिखा- दिल की इमोजी और फायर की इमोजी बनाई.

