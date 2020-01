View this post on Instagram

Shooting starts today💃🏼 #RadheEid2020 . #Repost @beingsalmankhan ・・・ And the journey begins . . . #RadheEid2020 @sohailkhanofficial @apnabhidu @dishapatani @randeephooda @prabhudheva @atulreellife @nikhilnamit @skfilmsofficial @reellifeproduction