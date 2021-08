Disha Patani Viral Video On Social Media See Her Hot Ramp Walk: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) ने सोशल मीडिया पर एक अनसीन वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह बिकिनी टॉप और शॉर्ट फ्लोरल स्कर्ट में दिखाई दे रही हैं और वो पूल किनारे एन्जॉय करती दिख रही हैं. ये वीडियो दिशा की मालदीव वेकेशन का है. दिशा कुछ समय पहले अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ वेकेशन मनाने मालदीव गई थीं. अब वो इस वेकेशन को काफी मिस कर रही हैं इसलिए उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है.Also Read - एक के बाद एक हैरतअंगेज कारनामे कर रही हैं Disha Patani, खुश होकर टाइगर श्रॉफ की मां ने किया ये कमेंट

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिशा पाटनी (Disha Patani) बीच पर बने एक रेस्तरां के एरिया में टहल रही हैं. वह अपनी जुल्फें रहा ही हैं. वह आखिरी में रैंप वॉक की तरह चलते हुए दिखाई दे रही हैं. उन्होंने लाल रंग की बिकिनी और फ्लोरल प्रिंट वाली शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में अमेरिकी रैपर डोजा कैट का सॉन्ग ‘वुमेन’ चल रहा है. Also Read - दिशा पाटनी ने फिर सफेद बिकिनी में ढाया कहर, पानी में भीगी हुईं दीवाना बनाकर छोड़ेंगी

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)



दिशा पाटनी के इस वीडियो पोस्ट पर इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्तों ने कमेंट किए हैं. वर्दा खान नाडियावाला ने फायर वाले इमोजी कमेंट किए हैं. वहीं, शेफ केल्विन चिउंग ने लिखा,”अब फिर से रिचार्ज होने का टाइम आ गया है.” फिल्ममेकर अहमद खान की पत्नी शायरा खान ने कमेंट में फायर वाले इमोजी के साथ ‘होटी’ लिखा. Also Read - B'dy: Disha Patani की रईसी सातवें आसमान पर, जानें Net Worth 2021, Income, Fees, Cars Collection और...