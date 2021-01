Disha Patani shares new bikini pics from maldives with Tiger Shroff see sultry smoking pics- बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की हाल ही में टाइगर श्रॉफ के साथ मालदीव में एन्जॉय करते हुए कई तस्वीरें वायरल हुई थीं. बिकिनी में दिशा का दिलकश अंदाज देखने वाला है. बता दें, पाटनी अपनी अगली फिल्म ‘एक विलेन 2’ के सेट पर फिल्म निर्माता मोहित सूरी के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रही हैं. अभिनेत्री ने इससे पहले अपनी 2020 की फिल्म ‘मलंग’ में मोहित के साथ काम किया था. Also Read - Covid 19 Vaccination: भारत में टीकाकरण की तैयारी पूरी, जानें कैसे दिया जाएगा वैक्सीन का शॉट

अभिनेत्री ने कहा, "नए साल की शुरुआत सेट पर करना मेरे लिए साल की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है. मैं जल्द ही 'एक विलन 2' की शूटिंग शुरू करने और मोहित सर के साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्साहित हूं."

उन्होंने कहा, “फिल्म मलंग के बाद एक बार फिर उनके साथ एक नई यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक हूं.”

दिशा सलमान खान के साथ ‘राधे’ में भी दिखाई देंगी.