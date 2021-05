Disha Patani Shares Photos with her Aborable Cats Jasmine and keety- बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न और अपनी बोल्डनेस से लोगों की नींदें उड़ाने वाली एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. हाल ही में दिशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. दरअसल दिशा ने इन फोटोज़ में बिल्ली को प्यार से बांहों में भर रखा है और उसे खूब दुलार कर रही हैं. Also Read - kailash kher की मनोरंजन के नाम पर शोर मचाने वाले सिंगर्स को फटकार, बोले- क्या मतलब है...

इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि दिशा को भी जानवरों से बेहद प्यार है. बता दें, दिशा के पास दो बिल्लियां हैं, जिनका नाम जैस्मिन और कीटी है.

दिशा की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.

दिशा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फैन्स का मनोरंजन करती रहती हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा फिल्म ‘एक विलेन 2’ के साथ फिल्मकार मोहित सूरी संग फिर से काम करने जा रही हैं. ये दोनों साल 2020 में आई फिल्म ‘मलंग’ में साथ काम कर चुके हैं. बता दें कि दिशा, एकता कपूर द्वारा निर्मित ‘केटीना’ का भी हिस्सा हैं, जिसमें अक्षय ओबेरॉय और सनी सिंह भी शामिल हैं.