लॉकडाउन में इस वक्त सभी सेलेब्स घर पर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं. घर से ना निकल पाने की स्थिति में वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी दिनचर्या या फिर थ्रो बैक तस्वीरें शेयर कर मन बहला रहे हैं. यही ने फिटनेस फ्रीक सेलेब्स ने तो घर पर ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया है और लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस के प्रति समर्पित दिशा पटानी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसे देखकर लग रहा है कि ये वर्क आउट के बाद की है.

इस तस्वीर के माध्यम से वे बता रही हैं कि वर्कआउट के बाद क्या हालत होती है.

तस्वीर में दिशा शांति का चिह्न् दिखा रही हैं, वहीं वह पाउट बनाते हुए आंख भी मार रही हैं. दिशा ने ग्रे स्पोर्ट्स ब्रा और नारंगी रंग का स्पोर्ट्स शॉट्स पहन रखा है.

इस तस्वीर पर दिशा की बहन खुशबू पटानी ने भी कमेंट किया है. कमेंट में उन्होंने ‘जी हां!’ के साथ मसल्स इमोजी दिया है.

फोटो शेयरिंग एप पर दिशा की इस तस्वीर को 18 लाख लाइक्स मिल चुके हैं.

