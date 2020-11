Disha Patani shares video of flying kick see her sweating gym fitness video beau Tiger Shroff- बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में फ्लाइंग किक मारते हुए नजर आ रही हैं, जिसे देख उनके फैंस काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह लगातार उड़ते हुए किक मारती हुई दिखाई दे रही हैं. Also Read - डिंपल कपाड़िया को हो रही थी बड़ी हिचकिचाहट, 'टेनेट' में काम करते हुए कही ये बात

वर्कफ्रंट की बात करें तो, दिशा ने हाल ही में सलमान खान और रणदीप हुड्डा की सह-अभिनीत 'राधे' की शूटिंग पूरी की, जिसका निर्देशन प्रभुदेवा ने की है.

एकता कपूर निर्मित फिल्म ‘केटीना’ में भी दिशा दिखाई देने वाली हैं, जिसमें अक्षय ओबेरॉय और सनी सिंह भी हैं. बता दें कि दिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं. लव एंगल पर बात करें तो दिशा इस वक़्त टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही हैं.