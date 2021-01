Disha Patani shares work out Back chain pulley exercise for muscular pain watch gym video- बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देती हैं. वर्क आउट करते हुए उनके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखें जा सकते हैं. हाल ही में दिशा ने जिम में एक्सरसाइज़ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो Back chain pulley करते हुए नज़र आ रही हैं. Also Read - Tandav: इतना आसान नहीं था सैफ अली खान के लिए 'तांडव' करना, सीखनी पड़ी संस्कृत

उनके इस वीडियो को फैंस जमकर लाइक कर रहे हैं. बता दें, दिशा अब सलमान खान और रणदीप हुड्डा के साथ फिल्म ‘राधे’ में दिखाई देंगी. फिल्म प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित है. Also Read - The Family Man 2: मनोज वाजपेयी का जबरदस्त एक्शन, क्या खतरनाक आतंकवादी मूसा जिंदा है अभी !

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)

वह अपनी अगली फिल्म ‘एक विलेन 2’ के सेट पर फिल्म निर्माता मोहित सूरी के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रही हैं. अभिनेत्री ने इससे पहले अपनी 2020 की फिल्म ‘मलंग’ पर मोहित के साथ सहयोग किया है.

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)

दिशा को फिल्म ‘केटीना’ में भी देखा जाएगा, जो एकता कपूर द्वारा निर्मित है. फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और सनी सिंह भी हैं.