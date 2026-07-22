CJP प्रदर्शन में पहुंचीं दिशा पटानी की बहन खुशबू, बोलीं-'मैं खुद भाग रही हूं, मुझे खुद पड़े हैं', घटना का किया खुलासा

Disha Patani Sister Khushboo Arrived At The CJP Protest: दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी 20 जुलाई को हुए CJP प्रदर्शन में पहुंची थी.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Updated: July 22, 2026, 9:25 PM IST
CJP प्रदर्शन में पहुंचीं दिशा पटानी की बहन खुशबू, बोलीं-'मैं खुद भाग रही हूं, मुझे खुद पड़े हैं', घटना का किया खुलासा

Disha Patani Sister Khushboo Arrived At The CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शनों का समर्थन करने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी पहुंची थी. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन को ठीक तरीके से देखने के लिए और उनको फील के लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के ‘चलो संसद’ मार्च में खुद को पूरी तरह से बदलकर ढककर जाना पड़ा था. प्रदर्शन के दौरान वहां पर पहुंची खुशबू ने दावा किया कि उन्हें भी उस मौके पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. उन्होने अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर कहा है कि “मैं खुद भाग रही हूं, मुझे खुद पड़े हैं. उनका ये दावा इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. इस मार्च को भारी समर्थन मिला और सोमवार को हजारों लोग निर्धारित स्थल पर भी पहुंच गए थे.

खुशबू पटानी ने क्या कहा?

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जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शनों का समर्थन करने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी पहुंची थी और उसी बीच खुशबू ने कहा, “मैं खुद भाग रही हूं मुझे खुद पड़े हैं. वहां हालात अचानक बिगड़ गए थे.लोग अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ रहे थे. लेकिन उसी जगह उनको काफी ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर्स ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया. उन्होने आगे कहा- लाठी खा ली लेकिन हाथ नहीं उठाया…मारा नहीं किसी को भी. दुनिया में इतने सारे विरोध प्रदर्शनों के उदाहरणों को देखते हुए वे कुछ भी कर सकते थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

खुशबू पटानी ने छात्र प्रदर्शनों का समर्थन करने वाला वीडियों बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, तो वो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी चीजों को भी खुलकर उस पर बोल रहे हैं. खुशबू पटानी का बयान सामने आने के बाद उनका वीडियो एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ-साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन किया. कुछ लोगों ने वायरल वीडियो के आधार पर अपनी राय भी व्यक्त की है. उन्होने इस घटना के बारे में काफी सारी चीजें भी बताई हैं और खुलकर इस पर अपने विचारों को भी रखा है. उन्होंने आगे बताया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे और उन्हें भी इस अफरा-तफरी का सामना करना पड़ा था. उनका बयान इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर और वायरल किया जा रहा है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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