Disha Patani Enjoy Holiday In Maldives Takin Dip In Ocean See Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) उन एक्ट्रेस में से है जिन्होंने भले ही बहुत फिल्में की हों लेकिन उनका अदा हर फैंस को बेहद भाती है.‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ (M.S.Dhoni: The Untold Story) से डेब्यू करने वाली दिशा पटानी (Disha Patani) अक्सर अपनी बेहद बोल्‍ड एंड ग्‍लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती है. वहीं दिशा पटानी (Disha Patani) को बीच और समंदर कितना पसंद है ये तो आप सभी जानते ही हैं और हर बार जब भी वो किसी ऐसी जगह पर हॉलीडे मनाने जाती हैं जो वहां से एक से बढ़कर एक बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर कर देती है जो फैंस को बैचेन कर देती है. दिशा पटानी (Disha Patani) को बीच हॉलिडे कितना पसंद हैं, इसका अंदाजा आप उनकी बीच पर ली गईं तस्वीरों और वीडियो को देखकर लगा सकते हैं. दिशा पटानी (Disha Patani) आए दिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बिकिनी पहनकर कोई फोटो या वीडियो शेयर करती हैं और वो मिनटों में वायरल हो जाती हैं. हाल ही में दिशा पटानी (Disha Patani) का एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें दिशा पटानी (Disha Patani) पिंक बिकिनी पहनकर समंदर में नहाती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका अंदजा हर किसी के दिल में बस गया है.Also Read - TRP List 51th Week 2021: साल के अंत में भी इस शो का दबदबा कायम, इन 5 टॉप शोज ने किया फैंस के दिलों पर राज

दिशा पटानी ने पिंक बिकिनी में दिखाया हॉट लुक

दिशा पटानी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें वो पिंक बिकिनी में नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में वो पानी के अंदर डूबकी लगाती दिख रही हैं. आपको बता दें कि ये वीडियो दिशा ने मालदीव में शूट किया था, जहां वह वेकेशन मनाने के लिए कुछ पहले टाइगर श्रॉफ के साथ गई थीं. इससे पहले दिशा ने पिंक बिकिनी में कई तस्वीरें शेयर की थीं. जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज देख फैंस एक बार फिर आहें भरने पर मजबूर हो गए थे. Also Read - Valimai Trailer: एक्शन और जबरदस्त इमोशन से लबरेज है अजीत की फिल्म, स्टंट देख छूट जाएंगे पसीने

View this post on Instagram A post shared by Disha Patani (@dishapatani_fandom10)

Also Read - 77 लाख से लेकर 37 करोड़ रुपये तक, बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस ने बनाया है सबसे महंगी ड्रेस पहनने का रिकॉर्ड

वहीं इसके पहले एक्ट्रेस ने जो फोटो शेयर की थी उसमें दिशा ने बिकनी के साथ ओवरसाइज शर्ट पहनी है और गीले बालों में बला की खूबसूरत लग रही हैं और उनकी तस्वीरें देखकर फैंस का दिल भी पिघल रहा था. इससे पहले दिशा ने रेड बिकिनी में कुछ तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी थी. दिशा की वो तस्वीरें भी उनके मालदीव वेकेशन के दौरान ही खींची गई थीं. वैसे वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा ने हाल ही में अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म योद्धा की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी. साथ ही टाइगर श्रॉफ के वर्कफ्रंट की करें तो वो हीरोपंती 2, बागी 4 और गनपथ में दमदार एक्शन और रोमांस करते दिखाई देंगे.