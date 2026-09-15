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Disha Salian Death Case: दिशा सालियन की मौत में सूरज पंचोली-रिया का कनेक्शन? एक्टर बोले 'छिपाने के लिए कुछ नहीं'

Disha Salian Death Case: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने दिशा सालियन की मौत के मामले में FIR दर्ज की है और इसमें कई सारे बड़े नाम सामने आए हैं

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 15, 2026, 10:26 AM IST
Disha Salian Death Case: दिशा सालियन की मौत में सूरज पंचोली-रिया का कनेक्शन? एक्टर बोले 'छिपाने के लिए कुछ नहीं'

Disha Salian Death Case Update: दिशा सालियन की मौत के मामले में अपडेट: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार (14 सितंबर) को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में केस दर्ज किया है. यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिशा सालियन की मौत की CBI जांच के आदेश के बाद उठाया गया है. इस डॉक्यूमेंट में औपचारिक जांच के लिए कई प्रमुख राजनेताओं, एक्टरों, पुलिस अधिकारियों और प्राइवेट व्यक्तियों के नाम शामिल हैं.

दिशा सालियन मामले में CBI की FIR में किन लोगों के नाम शामिल हैं?

और पढ़ें: दिशा सालियान की मौत खुदकुशी या हत्या! 6 साल बाद दर्ज हुई FIR- क्या CBI उठा पाएगी राज से पर्दा?

दिशा सालियन मामले में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, DCP विशाल ठाकुर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कई पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक अधिकारी, डॉक्टर और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.

दिशा सालियन की मौत और सुशांत की मौत का कनेक्शन है?

सालियन की मौत 8 जून, 2020 को हुई थी. वह मुंबई के मलाड इलाके में एक अपार्टमेंट टावर से गिर गई थीं. गिरने से पहले, उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टर सुशांत का काम संभाला था. मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के बाद पहले कहा था कि सालियन ने आत्महत्या की थी. इसके छह दिन बाद राजपूत की मौत हो गई. पुलिस को 14 जून, 2020 को एक्टर की लाश उनके बांद्रा वाले घर में मिली. हालांकि अधिकारियों ने अलग-अलग जांच की, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच बहुत कम समय होने की वजह से लोगों के बीच इनके संभावित कनेक्शन को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई.

दिशा के केस में आया सूरज का नाम

बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली पर फिर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने नजर ड़ाली है औऱ दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच शुरू करने के लिए FIR दर्ज की है जिसमें उनका नाम शामिल है. हालांकि, इस विवाद के बीच सूरज ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है ‘मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्वर्गीय दिशा सालियन से न तो सीधे तौर पर और न ही किसी और तरह से मिला हूं. मैं आदित्य ठाकरे से भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला हूं! सच कहूं तो, मेरा नाम ऐसी चीज़ में घसीटा जाना बहुत गलत और बेहद परेशान करने वाला है. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है! अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है कि उन्हें मुझसे दोबारा पूछताछ करनी है या मुझसे और जानकारी चाहिए, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहने को तैयार हूं. मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसी किसी चीज़ में घसीटने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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