Also Read - सुशांत मामला : मीडिया पर फूटा बॉम्बे हाईकोर्ट का गुस्सा, कहा- जांच में बाधा न बनें

View this post on Instagram

#bombay #duck #dhak #kolkata #train #mystery #mackerel #fry #i #wanna #die #no #use #corrupted #world #good gas #foodporn #share #food #underprivileged #blessing #dog #god #viral #world #india #ncp @pawarspeaks #sir #humanity #money #evil