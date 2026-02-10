'गोल्ड डिगर हैं दिव्या अग्रवाल', अपने पति के साथ नहीं रहतीं, इंफ्लुएंसर के कमेंट पर मचा बवाल! एक्ट्रेस की टीम ने लगाई लताड़

कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर लग जाती हैं. ऐसा ही कुछ टीवी शो The 50 में हुआ जब इंफ्लुएंसर भव्या सिंह ने दिव्या अग्रवाल के करेक्टर पर कमेंट कर दिया. इसके बाद दिव्या की टीम ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इसे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया है.

Published: February 10, 2026
By Pooja Batra | Edited by Pooja Batra
divya agarwal gold digger comment controversy bhavya singh
The 50: टीवी और रियलिटी शो की चर्चित एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ‘गोल्ड डिगर’ वाला कमेंट है. दरअसल, रिएलिटी शो द 50 में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने एक्ट्रेस के करेक्टर पर कमेंट कर दिया जिसके बाद एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोने लगीं. भव्या ने कहा कि दिव्या अपने पति अपूर्व पडगांवकर के साथ नहीं रहती है. ये झगड़ा तब और बढ़ गया जब एक टास्क के दौरान भव्या ने दिव्या को फेक और दिखावे वाली कहा. अब दिव्या की टीम ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके भाव्या के कमेंट को दिल दुखाने वाला बताया है.

इससे आपकी सोच का पता चलता है, दिव्या की टीम ने कहा

दिव्या ने टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा ऐसा व्यवहार आपकी सोच को दर्शाता है. जो भी कहा गया वो बिल्कुल अनैतिक और गलत था. स्टेटमेंट में कहा गया कि लोगों को अपने घर बुलाने की बात से पता चलता है कि वो कितने खुले दिल की हैं. उन्हें लोगों को अपने घर बुलाना और मेजबानी करना पसंद है. ये एक शो है कोई पर्सनल लड़ाई का मैदान नहीं है. किसी की पर्सनल लाइफ को घसीटना, ऐसा करने वालों की ऊपर निगेटिव इम्पेक्ट डालता है न कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उनके बारे में. जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें ही पता है वो क्या हैं?

सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भाव्या ने ऐसा किया?

टीम ने आगे साफ किया कि दिव्या ने अपने करियर में जो भी मुकाम हासिल किया है, वह उनकी मेहनत, टैलेंट और संघर्ष का नतीजा है, न कि किसी के पैसों या नाम का सहारा. बयान में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है.

भाव्या ने दिव्या के बारे में क्या कहा था?
दरअसल,’द 50′ में दिव्या के बारे में बात करते हुए भाव्या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करने लगी थी. भाव्या ने कहा कि दिवाली पर पटाखे तो इसके घर फूटे थे और मैंने फोड़े थे. लेकिन मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा और न कहूंगी क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर है. ये मुंबई में लोगों से भीख मांगती है कि मेरे घर आओ. प्लीज़ मुझसे मिल लो. ये अपने पति के साथ भी नहीं रहती हैं. भाव्या के इस बयान के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. बता दें, दिव्या अग्रवाल ने अपूर्व से साल 2024 में शादी की थी. जिसके बाद दोनों के रिश्ते में खटपट की खबरें आने लगी.

