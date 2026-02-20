By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिव्या अग्रवाल की अपने पति के साथ शेयर की ये फोटो, तलाक की सारी खबरों पर फेर देगी पानी!
मशहूर अभिनेत्री दिव्या अग्रवाल अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. कई समय से उनकी शादी में दरार और तलाक की खबरें जोरों पर थीं, और यह खबरें भी आई थीं कि दिव्या अपने पति से अलग रह रही हैं और उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है.
Divya Agarwal: रियलिटी शो ‘द 50’ में कंटेस्टेंट भाव्या सिंह ने दिव्या के पर्सनल लाइफ को लेकर कई कमेंट्स किए थे. जिसके बाद एक्ट्रेस को बहुत दुख हुआ था. इसे लेकर उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था. भाव्य ने दिव्या की मैरिड लाइफ के बारे में कहा था कि ये दोनों पत्नी पत्नी अलग रहते हैं. जिसके बाद से एक्ट्रेस के तलाक की अफवाहें तेज हो गई थीं. इसी बीच दिव्या ने शुक्रवार को अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर पति संग एक खास वीडियो शेयर किया.
View this post on Instagram
दोनों का प्यार भरा अंदाज़
पोस्ट किए गए वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं. दिव्या ने लिखा, “मैंने आपसे शादी इसलिए की क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो मुझे पूरी तरह समझते हैं. आपने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की. आप मुझे अंदर से जानते हैं, जैसे मैं सच में हूं.”
आगे उन्होंने लिखा, “मेरे प्यार को शादी की सालगिरह मुबारक. आने वाले सालों में चाहे जिंदगी कितनी भी पागलपन भरी क्यों न हो, हम हमेशा साथ रहेंगे.”
गुरुदत्त की लाइफ में दो औरतें फिर भी रहे ‘तन्हा’, एक फिल्म में बता दिया था अपनी मौत का सच!
शादी की सालगिरह
यह पोस्ट देखकर फैंस बहुत खुश हो गए. दिव्या की दोस्त और अभिनेत्री गौहर खान ने भी कमेंट करके बधाई दी. गौहर ने लिखा, “शादी की सालगिरह मुबारक हो.”
Bollywood Numerology: ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस–स्टारडम-दौलत-शोहरत पाती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सर आंखों बिठाकर रखते हैं पति
दिव्या और अर्चना की लड़ाई
दिव्या अग्रवाल इन दिनों रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आ रही हैं. शो में बैल और बुद्धि नामक टास्क हुआ था, जिसमें दिव्या की अर्चना से लड़ाई हो जाती है. इसके बाद दिव्या कहती है, “अर्चना के पास दिमाग ही नहीं है.” अर्चना भव्या की दोस्त हैं, तो भव्या ने दिव्या के निजी जीवन पर कमेंट करते हुए कहा, “दिव्या बहुत नकली औरत है. इसलिए लोग उसे गोल्ड डिगर कहते हैं. दूसरी बात, मैंने उससे एक पॉडकास्ट में पूछा था—ये रिकॉर्ड में भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि क्या वो दोबारा कोई रियलिटी शो करेगी? तब उसने ऐसा करने से मना किया था.”
उन्होंने आगे कहा था, “दिव्या ने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ भी नहीं किया, बस पैप्स को बुलाकर पीआर गेम खेलती है ताकि कभी-कभार दिख जाए.”
(इनपुट एजेंसी)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें