By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'10 लड़के लेकर आएंगे..', वीडियो बनाएंगे', Divya Agarwal को मिल रही रेप की धमकियां, प्रिंस नरूला ने दिया जवाब
Divya Agarwal: दिव्या अग्रवाल ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर दावा किया कि प्रिंस नरूला के फैंस की ओर से उन्हें लगातार रेप की धमकियां मिल रही हैं. अब इस मामले में एक्टर ने प्रतिक्रिया दी है.
Divya Agarwal: ‘द 50’ की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल इन दिनों सिर्फ टास्क और गेमप्ले की वजह से ही नहीं बल्कि विवादों के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में Divya Agarwal ने दावा किया कि अभिनेता और रियलिटी स्टार Prince Narula के कुछ फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां दे रहे हैं. दरअसल, ये मुद्दा प्रिंस नरूला के साथ द 50 के दौरान हुई बहस से शुरू हुआ. इस आरोप पर अब अभिनेता ने प्रतिक्रिया दी है.
दिव्या अग्रवाल के आरोप
दिव्या अग्रवाल ने 10 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने ‘पूर्व-भाई’ प्रिंस नरूला के फैंस पर निशाना साधते हुए लिखा- मुझे मेरे पूर्व भाई (प्रिंस नरूला) के फैंस से बहुत नफरत मिल रही है. वो मुझे रेप की धमकियां दे रहे हैं-‘हमको पता है तू कहां रहती है… 10 लड़के लेकर आएंगे… रेप करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तुम यही सब डिजर्व करती हो”. इस पोस्ट के साथ दिव्या ने प्रिंस नरूला का नाम लिए बिना उनपर ऑनलाइन हेट फैलाने का आरोप लगाया.
Manoj Tiwari Vs Ravi Kishan: कौन सा सुपरस्टार है ज्यादा दौलतमंद? किसके पास है करोड़ों का साम्राज्य?
बहस का बदला गालियां?
दिव्या ने अपनी पोस्ट में कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि किसी रियलिटी शो के समर्थन या विरोध में लोग इस हद तक जा सकते हैं कि किसी भी महिला को भद्दी गालियां और धमकियां देने लगें. दिव्या ने बताया कि शो में कुछ मद्दों पर उनकी प्रिंस नरूला से बहस जरूर हुई थी जिसके बाद उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें गाली-गलौज और धमकियां देनी शुरू कर दीं.
मां की कार्बन कॉपी हैं Aishwarya Rai की बेटी Aaradhya, लोग कहते हैं छोटी ऐश, मुंबई के टॉप स्कूल में भरती हैं लाखों की फीस
इस तरह की धमकियां स्वीकार नहीं?
दिव्या ने अपनी पोस्ट पर कहा कि वो किसी से नफरत नहीं करतीं और न ही चाहती है कि किसी को ट्रोल किया जाए. लेकिन इस तरह की धमकियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकतीं. उन्होंने फैंस से अपील की कि किसी भी रियलिटी शो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें और इसे व्यक्तिगत न बनाएं.
प्रिंस नरूला ने दिव्या को दिया जवाब
दिव्या के आरोपो पर प्रिंस नरूला ने भी जवाब देते हुए The 50 के एक एपिसोड की क्लिप शेयर की. वीडियो में दोनों की बहस को दिखाया गया है. इसी बात का हवाला देते हुए प्रिंस ने कहा कि खेल के दौरान किसी को भी अपने निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. इस वीडियो के जरिए वो बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कभी भी अन्य प्रतिभागियों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की.
View this post on Instagram
प्रिंस ने दिव्या को डोमिनेट नहीं किया?
प्रिंस नरूला ने एक और वीडियो शेयर कर कहा कि ‘जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आपके पास इतना टाइम है एपिसोड देखने का तो बहन आप शो तो नहीं देख रहे थे. बिना देखे आपने कैसे गेस कर लिया. आप लोगों के लिए शो रिश्तों से बढ़कर था, कोई बात नहीं, और हां-मैंने डोमिनेट किया है लेकिन सिर्फ को, आपको नहीं, गॉड ब्लेस यू.’
बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या धमकियों का सामना करना पड़ा हो. पहले भी कई कलाकारों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है और लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें