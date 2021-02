Divya Bharti Birthday Special detail of death day mystry love marriage all facts with sajid nadiadwala-एक इंटरव्यू में दिव्या के माता-पिता ने बताया कि उनकी बेटी चुलबुले स्वभाव की थीं. हंसी मजाक में सारी जिंदगी गुज़ार दी. हर चीज को वो बहुत लाइटली लेती थीं. सबको प्यार करती थीं. सबसे प्यार पाती थीं. दिव्या को अपने छोटे भाई से बेहद प्यार था. वो कहती थीं मेरा जो भी है वो भाई कुनाल के लिए है. दिव्या कुनाल के लिए कुछ भी करती थीं. ये गॉड गिफ्ट था. जो गॉड के पास चला गया. दिव्या को बच्चों से भी बहुत प्यार था. उनकी मां आज भी दिव्या के बर्थडे पर चॉकलेट्स बनाती हैं और स्कूल में बच्चों को देती हैं. दिव्या भारती (Divya Bharti) का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था. Also Read - Nimrat kaur के आस-पास हो रही हैं अजीबो-गरीब घटनाएं, एकाएक गायब हो गए सभी...

दिव्या कभी हेरोइन नहीं बनना चाहती थी. यही सच है. कहा जाता है की दिव्या फिल्मों की दुनिया में स्कूल की झिक झिक से बचने के लिए आईं थी. सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई. सिर्फ दो साल का करियर. 14 फिल्में की. 6 साउथ फिल्में की. मौत के बाद दो फिल्में रिलीज़ हुईं. फिल्म 'लाडला' में दिव्या की जगह श्रीदेवी को लिया गया. दोनों की चेहरे भी काफी मिलते थे. निर्देशक साजिद नाडियाडवाला की फिल्में में दिव्या ने काम किया. नजदीकियां बढ़ीं. दोनों ने शादी की. इस्लामिक तरीके से शादी की. शादी के बाद दिव्या का नाम बदला गया. नाम हो गया सना नाडियाडवाला. लेकिन इस शादी को शुरूआत में छिपा कर रखा गया था.

साजिद का कहना था कि इससे दिव्या की फिल्मों पर असर पड़ सकता है. 1993 में साजिद ने दिव्या को एक फ्लैट लेकर दिया था जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था. ये पांचवी मंजिल पर था. दिव्या के भाई भी वहां कई बार जाया करते थे. ये फ्लैट न साजिद के नाम पर था न दिव्या के नाम पर. दिव्या वहां किराएदार थीं. 5 अप्रैल 1993 की सुबह वो हैदराबाद से दिन में मुंबई आती हैं. उस दिन वो बहुत खुश थीं. दिव्या ने अपने लिए एक चार बेडरू का फ्लैट बुक किया था.

उस दिन घर में चार लोग थे. दिव्या. फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला. नीता के पति श्याम लुल्ला और दिव्या की मेड. इन तीनों ने काफी शराब पी थी. मेड स्नेक्स सर्व कर रही थी. किचन के पास वाली विंडो में ग्रिल नहीं था. विंडो की तरफ वो पीठ करके खड़ी हो जाती है. उस खिड़की पर शीशा नहीं था. कहा जाता है कि बैठने के चक्कर में उनका बैलेंस नहीं बन पाता है और वो नीचे गिर जाती हैं. इस दौरान नीता और श्याम टीवी देख रहे थे. इन्हें कुछ पता नहीं चला. कूपर अस्पताल में दिव्या को ले जाया जाता है. उस वक्त दिव्या की सांसें चल रही होती हैं. लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो जाती है. ये बात आग की तरह फैल जाती है.

कहा जाता है कि दिव्या और साजिद के रिश्ते भी ठीक नहीं थे. कहा जाता है कि दिव्या ने आत्महत्या की. ये भी कहा गया कि दिव्या का मर्डर किया गया. उस दिन खिड़की में ऑटोस्पापर नहीं था. क्यों नहीं था. क्या हटाया गया था. या हट गया था.

बता दें, इस रहस्यमय घटना का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है. दिव्या को सुहागन के जोड़े में विदा किया गया.