Also Read - अब दिव्या दत्ता को आया इतने हज़ार का बिजली बिल, कहा- 'शगुन देना है लॉकडाउन का'

View this post on Instagram

Also Read - इस डायरेक्टर पर 'आंखें बंद करके' भरोसा करती हैं दिव्या दत्ता, अपने नए वेब शो 'Special OPS' को लेकर कही ये बात

You are the reason I wanted to be in movies.am the luckiest to be living in your times , to know you and to work with you. Honoured . Delighted. Happy bday Legend! Happy bday sire @SrBachchan fondest regards 🙏🏻🙏🏻🤗🤗 ..#happybirthdayamitabhbachchan #bachchan bday.