Divyanka Tripathi Makes Her Music Video Debut With Babul Da Vehda: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) भले ही काफी समय से छोटे पर्दे से दूर हो लेकिन उनके चाहनेवाले एक्ट्रेस को देखने के लए हर दिन बेताब रहते हैं और अब उनके चाहनेवालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई हैं, जिसमें वो पंजाबी दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही हैं और हर बार की तरह उनका लुक हर किसी को दिवाना बना रहा है. आपको बता दें कि इस गाने का नाम 'बाबुल दा वेहदा' (Babul Da Vehda) हैं जिसे असीस कौर ने अपनी खूबसूरत आवाज दी हैं और अब इसकी टीजर और इसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं और बहुत जल्द ये गाना दर्शकों के सामने आने वाला है. गाने की पहली झलक बेहद खास है. पंजाबी दुल्हन बनीं दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) स्टनिंग लग रही हैं. विदाई पर फिल्माए गए इस गाने में दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) फिर से अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत रही हैं.

पंजाबी दुल्हन बनीं दिव्यांका

आपको बता दें कि दिव्यांका (Divyanka Tripathi) के नए गाने का टीजर रिलीज हो गया हैं और पूरा गाना आज जारी कर दिया जाएगा. दिव्यांका (Divyanka Tripathi) ने इस म्यूजिक वीडियो में पंजाबी दुल्हन का किरदार निभाया हैं. टीजर से यह जान पड़ता हैं कि ये एक विदाई सॉन्ग हैं, दिव्यांका (Divyanka Tripathi) पंजाबी दुल्हन के गेटअप में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और दिव्यांका (Divyanka Tripathi) ने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना है और दिव्यांका दिव्यांका (Divyanka Tripathi) के इस नए अवतार पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. इसकी एक झलक एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है.

Also Read - Sher Ka Video: शेर को गोद में उठाकर ले गई महिला, जिसने भी देखा खुली रह गईं आंखें- देखें वीडियो

दिव्यांका के डेब्यू म्यूजिक वीडियो का टीजर आउट

गाने का नाम है बाबुल दा वेहदा (Babul Da Vehda) इस खूबसूरत गाने को असीस कौर ने गाया है. वहीं इसका म्यजिक मीट ब्रदर्स ने दिया है और गाने की पहली झलक किसी को भी इमोशनल कर देती है और उनका पंजाबी दुल्हन वाला गेटअप हर किसी को भा रहा है. विदाई वाला ये गाना आपको हर मोड़ पर इमोशनल कर देता है और इसे बेहद शानदार तरीके से दिखाया है. इस पूरे गाने को आप आज ही यानि की 5 जनवरी को देख पाएंगे