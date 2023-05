'भई ऐसा कुछ हुआ तो बता देंगे', दिव्यांका त्रिपाठी के प्रेग्नेंसी रयूमर्स से परेशान हुए पति विवेक दहिया

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी सोशल मीडिया पर अपने पति विवेक दहिया के साथ अक्सर अपनी रोमांटिक फोटोज़ शेयर करती रहती हैं. पिछले कुछ दिनों से दिव्यांका के वेट गेन करने पर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं. यही नहीं इस वजह से लोग उनके प्रेग्नेंट होने की बात भी कर रहे हैं. जिसके बाद अब उनके पति विवेक दहिया ने चुप्पी तोड़ी है. विवेक ने कहा कि दिव्यांका प्रेग्नेंट नहीं है. अगर कुछ ऐसा होता है तो वे खुद ही इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर कर देंगे. उनके इस स्टेटमेंट से ये साफ हो जाता है कि फिलहाल ये कपल अभी बेबी प्लानिंग नहीं कर रहा है.

बता दें, इससे पहले दिव्यांका ने ट्रोलर्स को अपने वेट गेन पर जवाब देते हुए कहा था लोगो को लगता है की एक आइडियल वुमन की इमेज दिखाने के लिए जीरो फिगर और फ्लैट पेट होना जरूरी होता है,लेकिन मेरा पेट फ्लैट नहीं है.