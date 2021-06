Divyanka Tripathi Trolled For Not Wearing Dupatta Actress Reply Will Win Your Heart: ये है मोहब्बतें (Ye Hai Mohabbatein) की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) इन दिनों खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा ले रही हैं ऐसे में एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. दरअसल सोशल मीडिया पर दिव्यांका (Divyanka Tripathi) से अजीबो गरीब सवाल पूछ लिया और इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कमाल का जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी. Also Read - KKK11: Divyanka Tripathi ने दो चोटी बांधकर दिलाई स्कूल की याद, बोलीं- मैं एक ऐसा फूल हूं जो....

दरअसल दिव्यांका (Divyanka Tripathi) कुछ दिनों पहले क्राइम पेट्रोल को होस्ट करती दिखीं थी, ऐसे में एक्ट्रेस ने कुछ एपिसोड में सूट के साथ दुपट्टा नहीं ले रखा था ऐसे में यूजर ने एपिसोड देखा और सवाल किया- 'क्राइम पेट्रोल एपिसोड में आप दुपट्टा क्यों नहीं पहनती हैं?'



यूजर को जवाब देते हुए दिव्यांका (Divyanka Tripathi) ने लिखा- ‘ताकि आप जैसे बिन दुपट्टे की लड़कियों को इज्जत से देखने की आदत डालें। कृपया खुद की और अपने आस-पास के लड़कों की नीयत सुधारें ना कि औरत जात के पहनावे का बीड़ा उठाएं. मेरा शरीर, मेरी आबरू, मेरी मर्जी, आपकी शराफत आपकी मर्जी’.

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) कुछ समय के लिए क्राइम पेट्रोल शो को होस्ट करती नजर आई थीं. दिव्यांका इन दिनों केपटाउन में टीवी के मशहूर स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) के लिए शूटिंग कर रही हैं.