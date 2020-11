Also Read - मिर्जापुर 3 में भी 'मुन्ना त्रिपाठी' का मचेगा भौकाल? दिव्येंदु शर्मा ने इशारों में कही ये बात

View this post on Instagram

Mil lo AKHIL ji se! Inki boli nahi inka khel bolta hai! Aur yeh khel aisa hai na guru,ki koi samajh ke bhi na samajh paaye, kuch samjhe ki nahi? Watch out for Akhil on #BicchooKaKhel. Teaser out 26th October on @altbalaji & @zee5premium. @ektarkapoor @anshul14chauhan @mukulchadda @trisshnamukherjii @thegagananand @baskarabhi @zeishanquadri @akankshout @imaakashsahay @abhishekchn @ashishrshukla @balajitelefilmslimited @tanusridgupta @insiyaburmawala @sunandaguptajenna @author_amit_khan @gibrannoorani @kroy841 @baljitsinghchaddha #RajeshSharma #SatyajitSharma