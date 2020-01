मुंबई: पर्यावरणविद और अभिनेत्री दीया मिर्जा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हालिया संस्करण में जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हुए खुद को संभाल नहीं पाईं और रो पड़ीं और इसी के चलते दिया सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. इंटरनेट पर वायरल एक वीडियों में दीया को फूट-फूटकर रोते देखा जा सकता है. दीया ने कहा, “किसी के दुख-दर्द को समझने से पीछे न हटें. अपने आंसुओं को बहने से न रोकें ..उसे सभी हदों तक महसूस करें. यह अच्छा है..इससे हमें ताकत मिलती है..यह कोई दिखावा नहीं है.”

MEET Dia Mirza – Our Desi Sasti Greta Thunberg 😂😂😂😂😂 & after How Dare you; its “I dont need Paper” 😢😭😂😂 #DiaMirza pic.twitter.com/8eN4HJGSF3

— Rosy (@rose_k01) January 28, 2020