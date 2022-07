Bollywood Star Used Cloths In Movie: बॉलीवुड की फिल्में कितनी लग्जरी होती हैं ये तो आपने देख ही रखा है, कुछ फिल्में तो अपनी सेट और शानदार लोकेशन के लिए जानी जता हीं. किसी भी फिल्म को तैयार करने में करोड़ों रुपये लग जाते हैं, जिसमें फिल्म सेट के साथ-साथ हीरो और हीरोइन के ड्रेसेस पर भी बहुत पैसा खर्च होता है. कोई भी फिल्म जब बनती है तो उसमें स्टार के कपड़ों पर जमकर पैसा खर्च होता है और अगर वो फिल्म इतिहास से जुड़ी हुई है तो फिर तो ज्वैलरी से लेकर कई साी चीजों पर लाखों-करड़ों तक मेकर्स खर्च कर जाती हैं. फिल्म में बेहतर दिखने के लिए हीरो-हीरोईन सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि आखिर फिल्मों में पहने गए कपड़ों का बाद में क्या होता है तो आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं.Also Read - MKKH Trailer Out : भोजपुरी की सबसे बड़ी फैमिली फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' के ट्रेलर ने मचाया धमाल, वायरल हुआ वीडियो

क्या होता है इन कपड़ों का?

बतादें की जब एक बार शूटिंग में कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस को वापस कर दिया है। जहां इन कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन एक काला सच ये भी है कि दोबारा इन कपड़ो का इस्तेमाल ज्यादातर जूनियर आर्टिस्ट ही करते हैं। Also Read - Runway 34 में अजय देवगन ने कहा था Mayday, जानिए पायलट क्यों बोलते हैं ये शब्द, कैसे हुई शुरुआत?

नीलामी भी होती है

दोबारा इस्तेमाल के अलावा, कई बार हीरो या हीरोइनों के कपड़ों की नीलामी भी की जाती है, जिसे चैरिटी ऑक्शन का नाम भी दिया जाता है। गौरतलब है कि फिल्म जीने के है चार दिन फिल्म में सलमान खान ने जो तौलिया इस्तेमाल किया था, उसकी नीलामी की गई और उसे किसी ने एक लाख 42 हजार रुपये में खरीदा था। Also Read - अनुपमा अपटेड: किंजल के बेबी शॉवर में मचेगा बवाल, बरखा को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगी राखी दवे

कपड़े वापस कर दिए जाते हैं

वहीं कई बार कोई प्रोडक्शन हाउस एक ही जगह से कपड़े मंगवाते हैं और उनकी डील होती है कि वो कपड़ों को शूटिंग के बाद वापस कर देंगे। आपको बतादें की ऐसे में फिल्म शूटिंग के बाद उन्हें वापस कर दिया जाता है और वो उन्हें कहीं और बेच देते हैं। कई बार तो शादी या किसी समारोह के कपड़ों को लेकर यह ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है।

कई बार अपने साथ ले जाते हैं एक्टर्स

आपको बतादें की ऐसा नहीं है कि हर कपड़े को वापस प्रोडक्शन हाउस को दे दिया जाता है, कई बार एक्टर्स इन कपड़ों या कोई एसेसरीज को अपने साथ भी ले जाते हैं. दीपिका पादुकोण ने फिल्म ये जवानी है दिवानी में नैना के किरदार का चश्मा अपने पास ही रख लिया था. ऐसे ही कई सारे स्टार अपने साथ अपने पंसदीदा किरदारों की खास यादें अपने पास ही रखते हैं, या फिर कई बार खुद डायरेक्ट उन्हें ये तोहफे में देते हैं.