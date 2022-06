Doctor Strange in the Multiverse of Madness OTT Release: अगर आप भी ‘मार्वेल्स’ (Marvel) की फिल्मों के फैन हैं और हाल ही में रिलीज हुई ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) को नहीं देख पाए हैं तो आपको लिए बड़ी खुशखबरी है. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ फिल्मों की ये लेटेस्ट सीरीज जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है. जी हां. सुपरहीरो फिल्म ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ सिनेमाघरों में छह सप्ताह तक चलने के बाद ओटीटी की ओर बढ़ रही है. टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर द्वारा उनसे एक अनुष्ठान करने का अनुरोध करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा मल्टीवर्स को विकृत करने के बाद फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ की घटनाओं के बाद सीधे चलती है, जिससे हर कोई उसके बारे में भूल जाएगा.Also Read - 'पुष्पा' ने देखी अदिवी सेष की फिल्म Major, जानिए मूवी खत्म होने के बाद क्या थे Allu Arjun के पहले शब्द?

हालांकि, वर्तनी गलत होने पर मल्टीवर्स अलग हो जाता है. फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच, एलिजाबेथ ओल्सन, चिवेटेल इजीओफोर, बेनेडिक्ट वोंग, जोचिटल गोमेज, माइकल स्टुहलबर्ग और राहेल मैकएडम्स के साथ हैं. कंबरबैच, एलिजाबेथ, वोंग और जोचिटल गोमेज हाल ही में एमसीयू के प्रशंसकों को फिल्म के लिए अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद देने के लिए एक विशेष वीडियो में दिखाई दिए और 22 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म की रिलीज की घोषणा भी की.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज का 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', सैम राइमी द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें केविन फीगी निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं. लुई डी'एस्पोसिटो, विक्टोरिया अलोंसो, एरिक हॉसरमैन कैरोल, स्कॉट डेरिकसन और जेमी क्रिस्टोफर कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं. पटकथा माइकल वाल्ड्रॉन द्वारा लिखी गई थी.