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'डॉक्टरों ने कहा था 6 महीने में मर सकता हूं.'.. लॉक अप 2 में राम कपूर ने रिवील किया चौंकाने वाला सीक्रेट, वाइफ को भी नहीं है पता

Ram Kapoor: राम कपूर ने लॉक अप 2 में अपनी तीसरा सीक्रेट रिवील कर दिया है, आइए आपको बताते हैं कि वो क्या है?

Written by: Ritika
Published: August 2, 2026, 5:01 PM IST
'डॉक्टरों ने कहा था 6 महीने में मर सकता हूं.'.. लॉक अप 2 में राम कपूर ने रिवील किया चौंकाने वाला सीक्रेट, वाइफ को भी नहीं है पता

Ram Kapoor: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता राम कपूर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई हुई है. इन दिनों वो ‘लॉक अप 2’ में अपने खेल से लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं. आपको बता दें उन्होने शो में एक और भावुक खुलासा कर दिया है, जिसको सुनकर सभी लोगों की आंखों में केवल आंसू थे. उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में बताया है और आपको बता दें 2 सीक्रेट वो बता चुकी थे और हाल के एपिसोड में उन्होने तीसरा सच भी ओपन कर दिया है. ‘बडे अच्छे लगते हैं’ की शूटिंग के दौरान के समय के बारे में बात करते हुए’ राम कपूर ने कई सारी बातों को खुलासा किया है, जिसको सुनने के बाद लोग भी भावुक हो गए हैं. डॉक्टरों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि अगर उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठ सकते हैं. आइए आपको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं.

क्या था तीसरा सच

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राम कपूर ने कहा, ‘मैंने 27 साल तक काम किया है. फिर भी मेरी पहचान एक ही शो से बनी है, जिसका नाम है ‘बड़े अच्छे लगते हैं’. मैंने दुनिया से एक राज छिपाकर रखा है और ये राज न तो मेरी बीबी को पता है और न ही बच्चों को. शो के दौरान, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन में चला गया था. 2011 में उनका हिट शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ उनके बर्ताव की वजह से बंद हो गया था. लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था. डॉक्टर ने उनको बताया था कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो छह महीने में मेरी मौत हो सकती है. डायबिटिक स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था. दिन में तीन बार इंसुलिन भी लेता था. मेरा शुगर लेवल 400 से 600 के बीच था. मुझे बहुत प्यार मिल रहा था और मैं बहुत पैसा कमा रहा था.

राम कपूर के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई हैं और ये सब सुनने के बाद लोग भी काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं. कई फैंस ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की और उनकी बातों से अच्छा सबक भी सीखा है. उनके तीनों सचों ने काफी ज्यादा लोगों को चौंका कर रख दिया था. लोगों ने उनके कई सुपरहिट टीवी शो और वेब सीरीज की भी जमकर तारीफें की हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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