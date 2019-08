सोशल मीडिया के जमाने में कई वीडियो सामने से गुजरते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देते हैं. ये वीडियो भी उनमें से एक है. ये उस औरत का वीडियो है जो कई सपनों को संजो कर शादी करती है लेकिन अपने पति द्वारा घर में घरेलू हिंसा का शिकार होती है. अंदर ही अंदर घुटती है…टूटती है. अपने जख्मों को मेकअप से छिपाती है. सबके सामने मुस्कुराती है. खुद में बिखर जाती है. इस वीडियो को Jenan Moussa ने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें उनके एक्सप्रेशन देखने लायक है. बिना एक शब्द भी कहे सिर्फ अपने भावों से दर्द को बता देना वाला वीडियो वाकई आपको रूला देगा. इसे शेयर करते हुए Jenan ने कैप्शन में लिखा है- “What a powerful clip to raise awareness about domestic abuse.” In the beginning of the video, a woman can be seen receiving flowers and being happy for the affection showered on her, before the abuse begins.

What a powerful clip to raise awareness about domestic abuse. 💔pic.twitter.com/O3gECLqMwn — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 24, 2019

इस वीडियो पर कई कमेंट भी आए हैं.

Language is no barrier to understanding this video clip. Sadly, #domesticabuse happens everywhere…. — Margaret Huber (@HuberMargarethe) August 24, 2019

When the first time your partner (male or female) hit you, bring your friends and beat the hell out of him or her so that he or she would never dare to think to abuse ever. — ashish rai (@RaiAshishrai123) August 24, 2019

How can these men physically abuse their wives/girlfriends. Their upbringing is the biggest problem. — NVR (@nile_ren) August 24, 2019

Let alone physical abuse , what about emotional abuse when the soul is left battered everyday.😢😢😢. #domesticviolence — Kalpana Prasad (@KalpanaPrasad03) August 25, 2019

बता दें, आज हमारे देश न जाने कितनी ही महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं. इनमें से कुछ इसे नियती मानकर बर्दाश्त करती हैं. कुछ समाज की प्रतिष्ठा के दायरे से बाहर नहीं निकल पाती. कुछ मां-बाप की और परिवार की खातिर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेती हैं. दो लोगों के बीच जब प्यार, सम्मान और सहानुभूति की भावना समाप्त होकर नफरत और क्रूरता में तब्दील हो जाती है तो वो घरेलू हिंसा बन जाती है. ये मानसिक आघात इंसान को भीतर से तोड़कर रख देता है. इसलिए अब वक्त आ चुका है कि इसका विरोध करें. इसे जड़ से खत्म करें.

