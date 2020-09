Karan Johar Official Statement On Viral Video: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ड्रग्स मंडली के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ जांच कर रही है. उधर, निर्माता, निर्देशक करण जौहर ने बयान जारी कर ड्रग्स को लेकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि जुलाई 2019 में उनके घर पर हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था. Also Read - Mimi Chakraborty ने ड्रग्स जांच पर कसा तंज, औरतें नशा करती हैं तो आदमी क्या खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं?

करण जौहर (Karan Johar) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर कहा, 'मैंने पिछले साल ही स्पष्ट कर दिया था कि 28 जुलाई 2019 को मेरे घर पर जो पार्टी हुई थी उसमें ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया था. मैं फिर से कहता हूं कि ये आरोप निराधार और झूठे हैं. उस पार्टी में किसी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया था.' उन्होंने कहा कि न तो मैं ड्रग्स का सेवन करता हूं और न ही इस तरह के किसी मादक पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहन करता हूं. ऐसी खबरों से मेरे, मेरे परिवार और साथ काम करने वाले लोगों को मानसिक पीड़ा हो रही है. वे नफरत और मजाक का शिकार हो रहे हैं.



उन्होंने आगे कहा कि कई मीडिया/समाचार चैनल रिपोर्टों को प्रसारित कर रहे हैं कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे ‘सहयोगी’ / ‘करीबी सहयोगी’ हैं. मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि क्षितिज प्रसाद नवंबर 2019 में धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़ी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े थे, जो एक प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट बेसिस पर एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में से एक थे. बता दें कि NCB ने एक दिन पहले ही क्षितिज प्रसाद से पूछताछ की है.

करण जौहर ने कहा कि अनुभव चोपड़ा उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस में कर्मचारी नहीं थे, हालांकि उन्होंने 2011 और 2013 के बीच स्वतंत्र रूप से कंपनी के साथ दो प्रोजेक्ट पर काम किया था. साथ ही उन्होंने कहा कि क्षितिज प्रसाद नवंबर 2019 में धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़ी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े थे, जो एक प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट बेसिस पर एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में से एक थे. करण जौहर ने कहा कि न तो मैं और न ही धर्मा प्रोडक्शंस इसके लिए जिम्मेदार है कि लोग अपने निजी जीवन में क्या करते हैं. ये आरोप धर्म प्रोडक्शंस से संबंधित नहीं हैं.

मालूम हो कि NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले की जांच शुरू की थी. अब एजेंसी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए बॉलीवुड की कुछ और शख्सियतों को इसमें शामिल होने के लिए कहा है. बता दें कि ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत कुल 15 से ज्यादा लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.