नई दिल्ली: कोरोना वायरस जैसी महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए पूरे देश को एक बार फिर लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे वक़्त में दूरदर्शन ने कुछ लोकप्रिय क्लासिक शो को फिर से प्रसारित करने का फैसला लिया था. डीडी नेशनल लॉकडाउन के बीच लोगों का मनोरंजन करने के लिए रामायण, शक्तिमान और ब्योमकेश बख्शी जैसे शो दोबारा प्रसारित कर रहा है. Also Read - Coronavirus Lockdown: रामायण ने तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड, दोबारा प्रसारण के साथ मचाया तहलका

इन सभी क्लासिक शोज को बेहतर व्यूअरशिप भी मिल रही है लेकिन अब दूरदर्शन ने इस मौके पर अपना एक और चैनल डीडी रेट्रो लॉन्च कर दिया है जहां केवल पुराने शोज को ही प्रसारित किया जाएगा. Also Read - Ramayana फिर शुरू, पहले एपिसोड में 'राम-सीता' को देख लगे जयकारे, घरों का ऐसा रहा नज़ारा

लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन ने ऐसा फैसला लिया है. एक ट्वीट के ज़रिए दूरदर्शन ने बताया, ‘अगर आप महाभारत नहीं देख सके हैं तो सोमवार रात 8 बजे से इसे देखें डीडी रेट्रो पर.’ इसके बाद कई अन्य ट्वीट भी किए गए जिनमें महाभारत के अलावा शक्तिमान, चाणक्य, उपनिषद गंगा, देख भाई देख, बुनियाद जैसे सीरियलों के प्रसारण के बारे में भी जानकारी दी गई है.

If you have missed the opportunity to watch Mahabharat, watch it on DD Retro at 8 PM from Monday to Friday. pic.twitter.com/ImXTkkZ3oH

