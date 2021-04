Sunil Grover’s Wife Aarti Grover Photos: कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपने कॉमिक टाइमिंग और अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले सुनील ने कई कॉमिक किरदारों को अमर कर दिया है. डॉक्टर मशहूर गुलाटी से लेकर रिंकू भाभी और गुत्थी तक, हर रोल में इस एक्टर ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है. देश और पूरी दुनिया में अपने हुनर से अपनी एक खास पहचान बनाने वाले सुनील की जिंदगी से तो हम अक्सर रूबरू होते हैं मगर आज हम आपको उनकी पत्नी आरती ग्रोवर (Know About Sunil Grover’s Wife Aarti Grover) से मिलवाएंगे. Also Read - Sunil Grover पर अभी तक है होली की खुमारी, दो दिन बाद दी बधाई लोग बोले-भांग का नशा उतरा नहीं

Also Read - पानी के अंदर यूं समा गए Sunil Grover, 'गुत्थी' के Daring अंदाज के कायल हुए लोग- Watch Viral Video

सिनेमा और टीवी की दुनिया से दूर आरती बेहद सादगी भरी ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं. आरती की खूबसूरती के खूब चर्चे हैं. मशहूर गुलाटी की पत्नी के हुस्न के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी फेल हैं. Also Read - Sunil Grover हो गए हैं बेरोज़गार? सड़क किनारे बेच रहे हैं जूस- सोशल मीडिया पर Viral हुआ Video

सुनील की पत्नी आरती ग्रोवर पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं मगर स्टाइल के मामले में वो बेहद आगे हैं. आरती सुर्खियों से दूर रहती हैं मगर उनके पति सुनील सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों के बीच रहते हैं और अपने विडियोज से अपने चाहने वालों का मनोरंजन करते रहते हैं.

बता दें कि सुनील ने 1996 की फिल्म प्यार तो होना ही था से अपने करियर की शुरुआत की थी.