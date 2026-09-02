विराट-अनुष्का के भारत छोड़ने पर बोले माधुरी के पति नेने 'स्टारडम में प्राइवेसी नहीं मिलती... समझता हूं उनकी मजबूरी'

Shriram Nene On Virat-Anushka London Shift: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने बच्चों, वामिका और अकाय के साथ लंदन में बस गए हैं.

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Shriram Nene On Virat-Anushka London Shift: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लंदन को अपना घर बना लिया है और उन्होंने भारत में मिलने वाली बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन से दूर, एक शांत ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया है. ऐसे में माधुरी दीक्षित के पति, डॉ. श्रीराम नेने ने अनुष्का के साथ हुई एक बातचीत को याद किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह कपल अपने बच्चों की परवरिश लगातार लाइमलाइट से दूर क्यों करना चाहता था. हाल ही में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कपल के संग अपनी मुलाकात और बातों को शेयर किया है और बताया है कि क्यों उनका भारत से दूर जाना सही है. आपको बता दें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने बच्चों, वामिका और अकाय के साथ लंदन में बस गए हैं। इस कपल को शहर में कई बार अपने बच्चों के साथ देखा गया है.

सफलता का मज़ा नहीं ले पा रहे थे- इसलिए लंदन गए

हाल ही में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत के दौरान, डॉ. श्रीराम नेने ने विराट कोहली के लिए अपने सम्मान के बारे में बात की और क्रिकेटर व अनुष्का शर्मा से हुई मुलाक़ात को याद किया. श्रीराम ने कहा, ‘मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं हम उनसे कई बार मिल चुके हैं, वह सच में एक अच्छे इंसान हैं. इसके बाद उन्होंने अनुष्का के साथ हुई एक बातचीत को याद करते हुए कहा ‘एक दिन हमारी अनुष्का से बातचीत हुई थी और वह बहुत दिलचस्प थी. वे लंदन जाने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वे (यहां) अपनी सफलता का मज़ा नहीं ले पा रहे थे और हम समझते हैं कि उन्हें किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं, उस पर सबका ध्यान जाता है’.

अनुष्का- विराट बच्चों की परवरिश सामान्य तरीके से करना चाहते हैं

डॉ. श्रीराम नेने ने बताया कि सेलिब्रिटी कपल पर लगातार बने रहने वाले ध्यान की वजह से रोज़मर्रा के पल मुश्किल हो सकते हैं. मैं सबके साथ घुल-मिल जाता हूं, मैं बिंदास हूं. हालांकि फिर भी, यह मुश्किल हो जाता है. हमेशा कोई न कोई सेल्फी का मौका आ ही जाता है. ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन कभी-कभी यह दखलंदाज़ी जैसा लगने लगता है. जैसे जब आप डिनर या लंच कर रहे हों और आपको शालीनता से पेश आना पड़ता है. मेरी पत्नी के लिए यह एक समस्या बन जाती है, लेकिन (अनुष्का और विराट) बहुत अच्छे लोग हैं और वे बस अपने बच्चों की परवरिश सामान्य तरीके से करना चाहते हैं.