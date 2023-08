Dream Girl 2 Twitter Review: 'पूजा' बनकर छाए आयुष्मान, देखने से पहले पढ़ें रिव्यू

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) स्टारर निर्देशक राज शांडिल्य की मचअवेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी ड्रीम गर्ल 2 आखिरकार रिलीज हो चुकी है. ऐसे में अब इस मूवी को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. एक्टर पिछले कई दिनों से जोर-शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, जिसका अब उन्हें फायदा भी मिल रहा है. क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 देखने के लिए दर्शकों की भीड़ थिएटर पहुंच रही है. । जहां इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने अपने रिएक्शन्स सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए हैं, उम्मीद के मुताबिक आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस अनन्या पांडे की इस मूवी ने अपने पहले पार्ट की सफलता को बरकरार रखा है. जिसकी वजह से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिलने शुरू हो गए हैं. ऐसे में जानिए फिल्म देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं.

फिल्म के बारे में बताते हुए एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, “ड्रीम गर्ल 2 हंसी का एक धमाका है, जिसमें आयुष्मान खुराना, पूजा की भूमिका में हैं, वो आवाज जिसे हर कोई पसंद करता है. उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है. अनन्या पांडे फिल्म में उसकी को- वर्कर और क्रश. फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा है. इस मजेदार सवारी को देखने से न चूकें.”

Dream Girl 2 is a laugh riot with Ayushmann as Pooja, the voice everyone loves. He faces a new challenge: Ananya, his co-worker and crush. The film has comedy, romance, and drama. Don’t miss this fun ride! #DreamGirl2 #AyushmannKhurrana #AnanyaPanday pic.twitter.com/zEMmV8VKyo — Cryptic Poster (@crypticj_44) August 25, 2023

इस मूवी को देखने के बाद लोगों के ट्वीट्स सोशल मीडिया पर सामने आने लगे हैं. एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर कहा, ‘मैंने अभी ड्रीम गर्ल 2 देखी है. क्या हंसी से भरी फिल्म है. जबड़े हिला देने वाली परफॉर्मेंस, कॉमेडी से भरपूर.अनन्या ने भी बेहतरीन काम किया है. आयुष्मान खुराना की दमदार वापसी जिसमें वो बेहतरीन है.