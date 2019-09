View this post on Instagram

अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा इक ख़्वाब है अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आब है मेरी हैसियत कुछ भी नहीं कोई अज्ञात ही लाजवाब है। -आयुष्मान