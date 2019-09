आयुष्मान खुराना की नई फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में आयुष्मान के अलावा नुसरत भरूचा और अन्नू कपूर भी हैं. फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हुई थी.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के बारे में अपडेट साझा किया. उन्होंने कहा कि फिल्म 101.40 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

#DreamGirl biz at a glance…

Week 1: ₹ 72.20 cr

Weekend 2: ₹ 25.45 cr

Total: ₹ 97.65 cr#India biz.

SUPER-HIT.#DreamGirl benchmarks…

Crossed ₹ 50 cr: Day 4

₹ 75 cr: Day 8

⭐️ Will hit ₹ 💯 cr on Day 11 [second Mon].#India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) 23 September 2019