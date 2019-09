आयुष्मान खुराना की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म ‘ड्रीम गर्ल (Dream Girl)’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. यही वजह है कि इस वीकेंड में ‘पूजा’ की आवाज का बॉक्स ऑफिस पर जादू इस कदर चढ़ा कि फिल्म ने छप्पड़फाड़ कमाई कर डाली. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की माने तो फिल्म ने बीते रविवार करीब 18 करोड़ रुपये की कमाई की. इस लिहाज से देखा जाए तो वीकेंड तक मूवी ने 44.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

पहले दिन 10.05 करोड़ रुपए

दूसरे दिन शनिवार 16.42 करोड़ रुपए कमाए

तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने 18.10 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन दर्ज किया है.

#DreamGirl runs riot at the BO… Packs a fantastic total, setting the BO on 🔥🔥🔥 on Day 2 and 3… Trends better than #Raazi [₹ 32.94 cr], #Stree [₹ 32.27 cr] and #Uri [₹ 35.73 cr]… Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr, Sun 18.10 cr. Total: ₹ 44.57 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) 16 September 2019