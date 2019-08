“ड्रीम गर्ल” के मज़ेदार ट्रेलर में आयुष्मान खुराना के किरदार ‘पूजा’ ने सम्पूर्ण बॉलीवुड को मंत्रमुग्ध कर दिया है जिसके लिए अभिनेता को इंडस्ट्री द्वारा खूब सरहाया जा रहा है.

वीडियो में दिखाया है कि किस तरह आयुष्मान को एक नौकरी की दरकार है और इसके लिए उसे बस एक मौके की तलाश है. फिर कोई भी काम हो. कैसा भी काम हो. वो इस अंदाज से करेगा कि लोग बस देखते ही रह जाएंगे.

हैरान भूमि पेडणेकर ने लिखा,”I mean…AK you’re non stop yaar..was in splits..so good..team #DreamGirl I really can’t wait to watch the film now..looks like too much fun”

गुरु रंधावा ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा,”Good luck to the team🔥🔥🔥Good luck to the team 🔥🔥🔥”

लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा की अभिनेत्री ने लिखा,”Aahana Kumra Is there anything you can’t do @ayushmannk ?! Now you’re on to becoming our #DreamGirl ! Fine now take our jobs!😹😹

Loved the trailer

@balajimotionpic

@ektaravikapoor

@nowitsabhi

@EkThapaTiger

@OyeManjot

@NushratBharucha

!! This one will surely be a riot!”

मनीष पॉल ने शेयर किया,”Hahahahahah this is amazing!!!! All the best”

फ़िल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए तापसी पन्नू ने लिखा,” So so cool !! What fun! This needs to release ASAP! 👏🏼👏🏼👏🏼

#DreamGirlTrailer”

बधाई हो की सह-कलाकार ने साझा किया,”One more gem from @ayushmannk #dreamgirlmovie”

निर्देशक केन घोष ने शेयर किया,”This guy has the gift of picking the right scripts and taking them to the next level. And when you have producers like this …..then to Ufffff.

“अनुभवी अभिनेत्री नीना गुप्ता ने परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए लिखा,”Soooo nice”

“Omg amazing trailer Ayushmann well dne sooo nice”

मशहूर हस्तियों द्वारा आयुष्मान खुराना के दो अलग-अलग किरदारों को खूब पसंद किया जा रहा है जहाँ वह ड्रीम गर्ल के लिए एक नो-नॉनसेंस पुलिस अधिकारी से ले कर मज़ेदार पूजा में खुद की अदला-बदली करते हुए नज़र आ रहे है.

छह बैक टू बैक हिट ने उन्हें वर्तमान समय में सबसे भरोसेमंद स्टार बना दिया है और बालाजी की “ड्रीमगर्ल” के साथ, आयुष्मान अपनी पूरी टीम और दर्शकों के साथ एक ओर मनोरंजक सफ़र के लिए तैयार हैं!

फ़िल्म में आयुष्मान खुराना के साथ नुशरत भरूचा भी महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आएंगी. फिल्म का निर्देशन राज शांडिल्य ने किया है, जो एकता कपूर, शोभा कपूर और आशीष सिंह द्वारा निर्मित है. “ड्रीमगर्ल” 13 सितंबर 2019 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है.

