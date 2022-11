Drishyam 2 BO collection: अजय देवगन 'दृश्यम-2' ने मचाया थिएटर्स में धमाल, जानिए दूसरे दिन की कमाई

Drishyam 2 Box Office Collection: अजय देवगन और तब्बू स्टारर सस्पेंस थ्रिलर मूवी ‘दृश्यम 2’ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. ओपनिंग डे पर फिल्म ने साल की दूसरी सबसे बड़ी कलेक्शन करने वाली फिल्म का तमगा हासिल किया. ये सिलसिला अगले दिन यानी शनिवार को भी जारी रहा. फिल्म के सीक्वल में श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, अक्षय खन्ना, सौरभ शुक्ला और रजत कपूर ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं. लंबे समय के बाद फैंस को अब ‘दृश्यम-2’ देखने को मिल रही है.

फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भरी है और 21.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. दृश्यम का पहला भाग साल 2015 में रिलीज किया गया था. साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म का ये हिंदी रीमेक है. ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘सभी अनुमान और गणना फेल हो गई. ‘दृश्यम 2′ ने देश के हर कोने में सफलता पाई है.’