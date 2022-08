Drishyam 3 confirmed: दृश्यम मोहनलाल की सबसे लोकप्रिय सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी में से एक रही है. फिल्म का पहला पार्ट जबरदस्त हिट था वहीं दूसरे पार्ट ने भी ओटीटी पर रिलीज के बावजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. अब फैंस के लिए अच्छी खबर है कि दृश्यम के तीसरे पार्ट की घोषणा हो गई है. मोहनलाल अभिनीत दृश्यम, जिसमें मीना उनकी पत्नी के रूप में हैं, तीसरी बार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मझविल एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के दौरान, निर्माता एंथनी पेरुम्बवूर ने फ्रैंचाइज़ी की वापसी की घोषणा की. ये घोषणा होते ही लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन आने लगे.Also Read - VIDEO: कौन है शिमला के ज्ञानचंद जिसे अनुपम खेर ने बना दिया सोशल मीडिया स्टार? एक्टर को रहता है मैसेज का इंतजार

Also Read - Miss Diva Universe 2022: जानिए कौन हैं दिविता राय? जो मिस यूनिवर्स 2022 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

And its Official Now !!

Classic criminal is back 🔥#Drishyam3 Happening soon…! 🥵

Everest level hype 💥🔥@Mohanlal | #Mohanlal@aashirvadcine – #Jeethu pic.twitter.com/N1WE4vFJxj

— Naveenkumar`°´ (@NAVEENK75503966) August 28, 2022