'ये क्या तरीका हुआ...' Drishyam 3 की शूटिंग से 7 दिन पहले क्यों बाहर हुए अक्षय खन्ना? डायरेक्टर ने खोला राज

Akshaye Khanna Exit From Drishyam 3: अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से ठीक एक हफ़्ते पहले 'दृश्यम 3' छोड़ दी थी और अब डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने खुलकर इस पर बात की है.

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Akshaye Khanna’s Exit From Drishyam 3: आधिकारिक घोषणाएं हो चुकी थीं और सब कुछ तैयार था. ‘दृश्यम’ का हिंदी वर्शन अपने तीसरे और आखिरी हिस्से के लिए तैयार था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अक्षय खन्ना ने प्रोडक्शन से किनारा कर लिया और उनके और मेकर्स के बीच क्या हुआ, यह अभी भी अटकलों का विषय है. हालांक राइटर-डायरेक्टर अभिषेक पाठक के लिए यह एक अहम मोड़ था. किसी तरह, उन्होंने और उनकी टीम ने न सिर्फ अक्षय की जगह किसी और को ढूंढा, बल्कि स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और समय पर सब कुछ तैयार भी कर लिया. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में, अभिषेक उस उथल-पुथल भरे हफ़्ते को याद करते हैं और शूटिंग को आगे न टालने के अपने फ़ैसले को सही ठहराते हैं.

घबराहट तो नहीं लेकिन ये क्या तरीका हुआ

दिसंबर 2025 में खबर आई कि अक्षय ने मेकर्स के साथ क्रिएटिव और पैसों से जुड़े मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी है. फिल्म की शूटिंग क्रिसमस के एक हफ़्ते बाद शुरू होनी थी. अभिषेक का कहना है कि भले ही कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन फिल्म की टीम इस बात से खुश नहीं थी कि सब कुछ कैसे हुआ “मैं घबराहट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम इस पूरे मामले से खुश नहीं थे. मैंने सोचा, ‘ये क्या तरीका हुआ?’

सब 5-6 दिनों के अंदर हो गया

कुछ ही दिनों में जयदीप अहलावत को उनकी जगह लेने के लिए चुना गया. अभिषेक ने स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को फिर से लिखा ताकि वे उस नए किरदार के हिसाब से ढल सकें जिसे जयदीप निभाने वाले थे. फिल्ममेकर याद करते हैं, “वे एक ऐसे किरदार की जगह ले रहे थे जिसे दर्शकों ने पसंद किया था. मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने पूछा, ‘कास्टिंग बदल रही है या किरदार?’ मैंने उनसे कहा कि मैं किरदार बदल रहा हूं फिर, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें यह मज़ेदार लगी यह सब 5-6 दिनों के अंदर हो गया.’

‘कुछ भी कैंसिल मत करो’

उस समय, फ़िल्म के डायरेक्टर ने शूट को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया और वे कहते हैं, “सबसे मुश्किल काम था आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना और टीम से बस इतना कहना ‘रुको, कुछ भी कैंसिल मत करो. हम इसे करेंगे’.कह तो दिया, लेकिन अब करना भी था और चीज़ें दोबारा लिखनी भी थीं. मैंने यह पता लगाने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं. शूट शुरू होने में सात दिन बचे थे, जब हमें अजय (देवगन) सर के साथ उनका सीन फ़िल्माना था’.

200 से ज़्यादा लोग उन पर और फ़िल्म पर निर्भर थे

अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने शूट इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि 200 से ज़्यादा लोग उन पर और फ़िल्म पर निर्भर थे. ‘सेट लग चुका था, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते थे. बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए हम पर निर्भर हैं, उन्होंने इस समय कोई और काम नहीं लिया है। DOP से लेकर प्रोडक्शन डिज़ाइनर तक, सभी ने अपनी तारीखें तय कर ली थीं. इट असिस्टेंट और स्पॉट बॉय जैसे लोग रोज़ाना के हिसाब से कमाते हैं और उनका काम भी खराब हो जाता. यह ठीक नहीं होता। इसके अलावा, हमारे पास जो तारीखें थीं, उनमें कई एक्टर्स का कॉम्बिनेशन था. मैं अचानक उनसे बाद में तारीखें देने के लिए नहीं कह सकता, नके पास दूसरी बड़ी फ़िल्में भी हैं, और वे डायरेक्टर्स मेरे लिए अपनी तारीखें नहीं छोड़ेंगे. इसलिए, हमने यह फ़ैसला लिया.’