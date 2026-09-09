Drishyam 3 Trailer: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर आउट, सस्पेंस देखकर उड़े दर्शकों के होश!

Drishyam 3 Trailer: विजय सलगांवकर के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. ‘दृश्यम: द कन्क्लूज़न’ का ट्रेलर आ गया है और इस बार, सोच-समझकर योजना बनाने में माहिर अजय देवगन के सामने एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई है. इस फ़्रैंचाइज़ी में SP क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर के तौर पर जयदीप अहलावत की एंट्री होती है, वह एक तेज़-तर्रार नए अफ़सर हैं जो उस सच का पता लगाने के लिए पक्के इरादे के साथ आए हैं, जिसे विजय ने सालों से छिपाकर रखा था.
‘दृश्यम 3’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर
”दृश्यम द कन्क्लूजन’ का ट्रेलर पणजी, गोवा में सबके सामने लाया गया है. ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का ट्रेलर काफी धांसू और सस्पेंस से भरा है. ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, ” हर दृश्य एक सवाल है, हर राज एक जवाब, कौन होगा किस पर भारी, द अल्टीमेट एंड बिगेन्स नाऊ.”. यह फ़िल्म ‘दृश्यम 2’ की घटनाओं के बाद की कहानी दिखाती है, लेकिन इसके केंद्र में एक नया रहस्य है. जैसे ही राजवीर केस की कमान संभालते हैं, पुराने सवाल फिर से उठने लगते हैं. वहीं, विजय खुद को उन रहस्यों के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पाते हैं, जिन्हें उन्हें लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए दफ़्न कर दिया है.
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नई दिमागी जंग दिखाई गई है
ट्रेलर में दोनों आदमियों के बीच दिमागी जंग दिखाई गई है. विजय हमेशा एक कदम आगे रहा है, उसने बहुत सोच-समझकर अपनी कहानी बुनी है और यह पक्का किया है कि हर छोटी-बड़ी बात सही बैठे. वहीं, राजवीर उस कहानी को एक-एक करके तोड़ने पर तुला हुआ है। और इस बार, विजय को एक से ज़्यादा लोगों का सामना करना है. इस फ़्रैंचाइज़ी में तब्बू की वापसी हो रही है, साथ ही श्रिया सरन और रजत कपूर भी हैं. प्रकाश राज भी इस टकराव में शामिल हो गए हैं, जिससे केस में एक नया मोड़ आ गया है. एक ऐसा केस जहाँ हर चाल सब कुछ बदल सकती है. ट्रेलर का पूरा फ़ोकस चूहे-बिल्ली के इस खेल पर है, साथ ही यह इशारा भी करता है कि हो सकता है विजय का अतीत आखिरकार उसका पीछा कर ले.
2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी
‘दृश्यम: द कन्क्लूज़न’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक हैं और इसमें प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी हैं. इसकी पटकथा अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज़ शेख ने लिखी है. स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत इस फ़िल्म को पैनोरमा स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है.आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इसके प्रोड्यूसर हैं। यह फ़िल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.
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