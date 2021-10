Drug Party Case: ड्रग्स और रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत नहीं मिली. मुंबई की अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व अन्य सात लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.Also Read - Aryan Khan को अकेला नहीं छोड़ना चाहते पिता शाहरुख खान, फिल्म और विज्ञापन की शूटिंग को किया कैंसिल

