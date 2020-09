Drugs case Deepika padukone husband Ranveer Singh want to present with her during ncb interrogation- ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं. इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, और श्रद्धा कपूर सहित कई अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है. फिलहाल दीपिका गोवा से वापस मुंबई आ चुकी हैं. कल उनसे एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है. ऐसे में दीपिका के पति रणवीर सिंह ने कथित तौर पर जांच टीम से पूछा है कि क्या दीपिका से सवाल-जवाब के दौरान वे वहां मौजूद रह सकते हैं. Also Read - Time 100 most influential list: आयुष्मान के पिता बोले- उसकी जीत पर मेरी आंखों में आंसू होते हैं

रणवीर का कहना है उनकी पत्नी काफी जल्दी परेशान हो जाती हैं और घबरा जाती हैं. हालांकि एक्टर ने कहा कि वे कानून का पालन करते हैं और जानते हैं कि वे उपस्थित नहीं हो सकते. लेकिन फिर भी वे एक बार दीपिका के साथ रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. वहीं दूसरी और NCB ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है. Also Read - SP Balasubrahmanyam Death: कोरोना के खिलाफ जंग में हारे दिग्गज सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम, दुनिया को किया अलविदा

दरअसल, एनसीबी के हाथ एक नया चैट लगा है जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जया साहा की मैनेजर करिश्मा से बात करती हुई दिख रही हैं. दावा किया जा रहा है कि वे ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं. जया की व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं- DNSK (D- दीपिका पादुकोण, S- श्रद्धा कपूर, N- नम्रता शिरोडकर और K यानी करिश्मा) इनका नाम सामने आ रहा है. NCB के अधिकारियों की मानें तो जया साहा और करिश्मा के बीच भी कई चैट्स मिले हैं. Also Read - Mimi Chakraborty ने ड्रग्स जांच पर कसा तंज, औरतें नशा करती हैं तो आदमी क्या खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं?

दीपिका- क्या तुम्हारे पास माल है?

करिश्मा- हां है लेकिन मैं बांद्रा मं हूं.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.

करिश्मा- मैं अमित से भिजवा सकती हूं.

दीपिका- यस, प्लीज.

करिश्मा- अमित लेकर जा रहा है.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.

नोट- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, ऐसे किसी भी व्हाट्सऐप चैट की सत्यता की पुष्टि इंडिया.कॉम नहीं करता है.