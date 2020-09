Drugs case Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Shraddha Kapoor, Rakul Preet Singh Not Get clean chit from NCB probe- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सहित अन्य किसी को भी क्लीन चिट दिए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है. इन सभी से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है. एजेंसी ने इन्हें क्लीन चिट दिए जाने के दावों को झूठा बताया है. Also Read - बिहार के CM नीतीश कुमार से मिले सुशांत के पिता केके सिंह, जांच में देरी से दुखी है दिल

एक मीडिया रिपोर्ट में हाल ही में यह दावा किया गया कि एनसीबी ने दीपिका, उनकी पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश, सारा, श्रद्धा सहित बाकियों को ड्रग्स से संबंधित मामले में क्लीन चिट दे दी है. इसी के मद्देनजर जांच एजेंसी ने अपनी टिप्पणी दी है. Also Read - तारक मेहता का उल्टा चश्मा: मां की गोद में जाने के लिए तड़प रहा था एक्ट्रेस का बच्चा, फिर...

एनसीबी द्वारा शनिवार को मुंबई में दीपिका, श्रद्धा और करिश्मा से उनके उस व्हाट्सअप चैट पर घंटों पूछताछ की गई, जिनमें कथित तौर पर ड्रग्स को लेकर बात की गई थी. इसी दिन एनसीबी ने सारा अली खान से भी पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. Also Read - सुशांत राजपूत की बेवफाई से तंग आकर सारा अली खान ने तोड़ लिया था रिश्ता, कहा- जब साथ थे तब इस हद तक...

एनसीबी ने अपनी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से भी चार घंटे तक पूछताछ की. हालांकि इनसे पूछताछ के बाद प्राप्त निष्कर्षों के बारे में एजेंसी ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है.