सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स ऐंगल की जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आए हैं. एनसीबी लगातार सेलेब्स से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में परत दर परत कई राज़ खुलते जा रहे हैं. इसी बीच खबर है कि टीवी के दो स्टार को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया है.

अबिगैल पांडे और सनम जौहर से ड्रग्स मामले में पूछताछ की जा रही है. दोनों ने नच बलिए रियलिटी शो में हिस्सा लिया था. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया साहा ने बताया कि बॉलीवुड के अधिकतर कलाकार डिप्रेशन में हैं. सेलिब्रिटी को खुश करने के लिए उन्होंने ड्रग भिजवाई.

Also Read - सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने लिए थे ड्रग्स के हैवी डोज! 'केदारनाथ' के बाद हुआ ब्रेकअप

वहीं ‘उड़ता पंजाब’ और ‘गजनी’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के नामी-गिरामी निर्माता मधु मंटेना वर्मा को पूछताछ के लिए तलब किया है. ड्रग एंगल मामले में इंडस्ट्री के कई और सितारों के साथ मधु मंटेना का नाम भी शामिल रहा है, जो ‘उड़ता पंजाब’, ‘क्वीन’, ‘गजनी’, ‘रक्त चरित्र’ जैसी कई शानदार फिल्में बना चुके हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में जया साहा ने कबूल किया कि उन्होंने श्रद्धा कपूर के अलावा सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, फिल्ममेकर मधु मंटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑइल का इंतजाम किया था.

दरअसल, जया की व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं- DNSK (D- दीपिका पादुकोण, S- श्रद्धा कपूर, N- नम्रता शिरोडकर और K यानी करिश्मा).