Drugs Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली (Armaan Kohli) के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की. यह कार्रवाई एक दिन पहले केंद्रीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी द्वारा टेलीविजन अभिनेता गौरव दीक्षित की गिरफ्तारी के बाद की गई. NCB अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दिये बिना बताया कि कोहली के घर पर छापेमारी जारी है.Also Read - मुंबई के माहिम क्षेत्र में एनसीबी का अभियान, ड्रग्स बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार

उधर, मुंबई की एक अदालत ने मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार टेलीविजन अभिनेता गौरव दीक्षित को 30 अगस्त तक के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया. एनसीबी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने कहा कि मामला वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी से संबंधित है और इसलिए दीक्षित से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. Also Read - समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को गोवा एनसीबी ने आज किया तलब

Narcotics Control Bureau (NCB) says it is conducting a raid on the residence of actor Armaan Kohli in Mumbai

