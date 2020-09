जया बच्चन द्वारा संसद में फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के प्रयासों को रोकने को लेकर दिए गए भाषण को नेटिजंस का एक वर्ग जहां ट्रोल कर रहा है, वहीं बॉलीवुड बच्चन के समर्थन में आ गया है. जया बच्चन का यह भाषण अप्रत्यक्ष तरीके से अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता-राजनेता रवि किशन पर किया गया हमला है, जिन्होंने दावा किया है फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स लेने वाले लोग हैं. Also Read - खाली-पीली' का गाना 'तहस-नहस' रिलीज, अनन्या-ईशान की केमेस्ट्री देखकर दिल मचल जाएगा

ट्विटर पर उनके भाषण की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने सत्यापित खाते से ट्वीट किया, "हम हमेशा नई पहल करने, अच्छे कारणों और जागरूकता अभियानों के साथ खड़े हुए हैं. यह उसका भुगतान पाने का समय है. इंडस्ट्री की एक महिला ने इस पर बात की. हैशटैग रिस्पेक्ट."

अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट किया, "जब भी जरूरत होती है, वह हमेशा खड़ी होती हैं. हैशटैग जयाबच्चन."

🙏🏽 Respect. She has always stood up to be counted when it mattered. #JayaBachchan https://t.co/KCCKIOqCLw

फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने लिखा, “मैं जया जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान देता हूं. जो नहीं जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी कैसी दिखती है, वे कृपया देखें.”

Intelligence

Manners

Facts

Humour

You must have at least two of the above to qualify to troll me. Or else you will be blocked. Fuck You in advance!!!

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) May 7, 2020