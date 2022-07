CHUP Teaser Release: ‘गदर 2’ की शूटिंग में व्यस्त बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जल्द ही फिल्म ‘चुप’ से फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. शनिवार को ‘चुप’ (CHUP) का खतरनाक टीजर रिलीज किया गया, जिसमें पहली बार फैंस को साउथ के एक्टर दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) का डार्क और सनकी लुक देखने को मिला. वहीं फिल्म में सनी देओल (Sunny Deol) जल्द की मौजूदगी से फैंस की दिलचस्पी और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर ‘चुप’ का टीजर वीडियो धमाल मचा रहा है. फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त की जयंती के अवसर पर थ्रिलर फिल्म ‘चुप’ के टीजर का अनावरण आर. बाल्की ने किया है.Also Read - अनुपमा अपडेट: बरखा करवाएगी अनुज पर हमला! प्रॉपर्टी के लिए क्या उजड़ेगा अनुपमा का सुहाग?

टीजर गुरु दत्त के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्हें उनकी प्रतिष्ठित फिल्म ‘कागज के फूल’ के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. फिल्म में सनी देओल, मलयालम स्टार दुलारे सलमान, स्टार श्रेया धनवंतरी और पूजा भट्ट हैं. यह फिल्म आर. बाल्की द्वारा निर्देशित और गौरी शिंदे, होप फिल्ममेकर्स और पेन स्टूडियो द्वारा निर्मित है. टीजर की शुरुआत हमारे अखबारों की कटिंग की दुलारे सलमान की चरित्र निर्माण कला के साथ होती है, जो कि अपनी प्रेमिका को कागज के फूलो का गुलदस्ता देता है. Also Read - Ponniyin Selvan: ऐश्वर्या राय को सजाने के लिए 18 शिल्पकारों ने दिन-रात की कड़ी मेहनत, लग गए 6 महीने

SUNNY DEOL – DULQUER SALMAAN: BALKI UNVEILS ‘CHUP’ TEASER… On the legendary #GuruDutt‘s birth anniversary today, #RBalki unveils the teaser of psychological thriller #Chup… Stars #SunnyDeol, #DulquerSalmaan, #PoojaBhatt and #ShreyaDhanwanthary… #ChupTeaser… pic.twitter.com/4kYNSYS6Gn

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 9, 2022