Dunki Box Office Collection Day 1: 'डंकी' ने खोला इतने करोड़ से खाता, जानें कितनी हुई कमाई

Dunki Box Office Collection Day 1: शाह रुख खान (Shahrukh Khan) की इस साल की आखिरी फिल्म डंकी (Dunki) कल पर्दे पर आ गई है और सामने आए वीडियो और फोटोजज में फिल्म का क्रेज तो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस फिल्म ने किंग खान की बाकि दो फिल्मों पठान (Pathan) जवान (Jawan) की तरह ही ये फिल्म भी कमाल दिखा पाई या नहीं. इस फिल्म का फैंस बड़ी ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और सिनेमाघरों में लगी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का क्रेज किस कदर फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है लेकिन असल खेल तो आकंड़े ही करते हैं. ऐसे में देखते हैं कि फिल्म ने कुल कमाई कितनी की है.

Sacnilk की एक रिपोर्ट के मुताबिक डंकी ने भारत में 30 करोड़ तक का कोरबार हुआ जो शारुख खान का बाकि दो फिल्मों जवान औऱ पठान से बेहद कम है. बता दें जवान ने इंडिया पहले दिन 89 करोड़ तक का करोबाक किया थआ और वहीं पठान ने 57 करोड़ तका का आंकड़ा छू लिया था. ऐसे में डंकी की कमाई की बात करें तो ये जाहिर है कि डंकी बाकि दोनों से बेहद पिछे है. हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में फिल्म अपनी अच्छी कहानी की वजह से फैंस के दिलों में जगह बना ले और कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिले.

#Dunki Day 1 is headed towards ₹ 30 Cr + in India as per very early estimates.

Strong Opening considering the social drama genre & mid week non holiday release..

Positive word of mouth could ensure terrific trending from Sat to Monday !! #ShahRukhKhan pic.twitter.com/TqRr6SXSO1

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) December 21, 2023