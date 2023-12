Dunki First Review: मास्टरपीस है शाहरुख खान की फिल्म!

Dunki First Review: शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘Dinky’ का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. फाइनली ये फिल्म 21 दिसंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. New Zealand के एक फैन ने ट्विटर (X) पर फिल्म का रिव्यू भी शेयर किया है. सोशल मीडिया पर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की काफी तारीफ हो रही है. फैन ने लिखा फिल्म में विक्की कौशल की परफॉर्मेंस आपको इमोशनल कर देती है. तापसी पन्नू भी इस मूवी में मुख्य भूमिका में हैं.

कैसी लगी फिल्म?

रिव्यू शेयर करते हुए फैन ने लिखा- डंकी एक इमोशनल रोलर कोस्टर फिल्म है. इसमें आप कभी हंसते हैं. कभी रोते हैं. विक्की कौशल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस आंखों में आंसू ले आती है.

इसके बाद फैन ने एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें उन्होंने पुराने शाहरुख की वापसी के लिए राजकुमार हिरानी को थैंक्यू कहा है. और सभी से ये फिल्म देखने की अपील की है. फैन ने ये भी कहा कि डंकी हमेशा घर की याद दिलाती रहेगी.

शानदार कहानी

एक फैन ने अपने अंदाज में फिल्म का रिव्यू शेयर किया है. यूजर ने लिखा, ‘राजकुमार हिरानी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. फैन ने रिव्यू करते हुए कहा कि फिल्म की कहानी शानदार है. इस फिल्म को बेहरतरीन फिल्मों में गिना जाएगा. मुझे लगता है फिल्म का निर्देशन राजकुमार के बेहतर कोई नहीं कर सकता था.

Rajkumar Hirani does it again”

The script is excellent, the acting is brilliant and the movie will remain among Hindi Cinema gems forever.Direction point of view I don’t think so that anybody could do better than Raj Kumar Hirani. #DunkiReview #Dunki #ShahRukhKhan

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/cULxvu59TD

— Samer Al Balushi (@samer71999) December 20, 2023